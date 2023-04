Jaime Arancibia, miembro consejo expertos: “No se está pensando en derechos de la naturaleza (…) pero no significa que no haya una alta sensibilidad ambiental”

Jaime Arancibia, experto del proceso constituyente, entregó detalles sobre las conversaciones, discusiones y votaciones que se están realizando dentro de la comisión de expertos.

#NadaPersonal | Jaime Arancibia, miembro consejo expertos: “Hay un consenso generalizado de que los excesos en materia ambiental del proceso anterior ya no están. No se está pensando en derechos de la naturaleza (…) pero no significa que no haya una alta sensibilidad ambiental” pic.twitter.com/VovYNBIZAt

— Radio Duna (@RadioDuna) April 13, 2023