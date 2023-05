Luis Silva: “En una democracia las mayorías y las minorías tienen responsabilidades, en el caso de las mayorías precisamente es no pasar máquina (…) y las minorías aceptar las normas aunque no les gusten”

El consejero constitucional electo, Luis Silva conversó sobre sus espectativas frente al proceso constituyente y sus motivaciones para entrar a la política.

#NadaPersonal | @profesor_silva y sus dichos sobre las minorías políticas: “Como profesor me ha pasado muchas veces que me explico mal y eso pasó en esa ocasión”

#NadaPersonal | @profesor_silva : “Creo que hay que conversar con todo el mundo, siempre he hecho esa separación entre el dialogo y el acuerdo”

#NadaPersonal | @profesor_silva : “En una democracia las mayorías y las minorías tienen responsabilidades, en el caso de las mayorías precisamente es no pasar máquina (…) y las minorías aceptar las normas aunque no les gusten”

#NadaPersonal | @profesor_silva: “Yo no soy religioso, soy un ciudadano común, no he hecho votos de nada”

