Sara Concha por censura a Karol Cariola: “Creo que la censura de ayer no se perdió por falta de argumentos. Nosotros tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto”

La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, se refirió a la censura contra la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por Karol Cariola.

En este sentido, Concha mencionó: “Llegamos a esta instancia porque la presidenta debería haber renunciado al minuto uno cuando se enteró de que estaba siendo investigada“, afirmó Concha, justificando la insistencia en la medida.

En primera instancia, la diputada señaló que: “Se siguen conociendo antecedentes y mientras ella no tome la iniciativa de renunciar a un cargo tan importante, tenemos que tomar las herramientas que hay e insistir en la censura”.

Sin embargo, al volver a la pregunta, dijo: “Estamos evaluando utilizar esta herramienta en el marco en que se sepan más antecedentes”.

En cuanto a la votación realizada ayer, Concha sostuvo que la iniciativa no fracasó por falta de razones: “Creo que la censura de ayer no se perdió por falta de argumentos. Nosotros tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto”.

Al ser consultada sobre una posible candidatura presidencial de Rojo Edwards, Concha aclaró que aún no hay una definición concreta: “Eso no está confirmado, estamos en distintas conversaciones. Si presentamos un candidato presidencial no será en junio, sino que en marzo”.