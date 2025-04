Gael Yeomans sobre las candidaturas del oficialismo: “Uno no puede borrar lo que fue con todo lo bueno y errores cometidos. Yo creo que no es correcto desligarse, me parece deshonesto porque aún somos parte de un Gobierno”

La diputada y jefa de campaña de Gonzalo Winter, Gael Yeomans, se refirió a las recientes declaraciones de la candidata presidencial, Carolina Tohá, quien cuestionó la gestión del Frente Amplio, calificándola de “inexperta”.

Frente a esto, Yeomans mencionó que “este tipo de diferenciación no contribuye a generar unidad, me parece que cualquiera de los liderazgos que hoy se presentan como candidatos, deberían tener el objetivo de liderar al sector. Tienen que construir unidad, independiente de que vengamos de historias distintas”.

Asimismo, se refirió al tono que ha sostenido Tohá en entrevistas recientes. “He visto las últimas entrevistas y ha seguido sosteniendo esta mirada un poco distante y a mí al menos me inquieta porque, como mencionaba, no contribuye. Uno a veces puede tener una idea de lo que quería expresar, y a la siguiente entrevista lo corrige, pero cuando es reiterado genera efecto”.

Por último, sobre las candidaturas oficialistas, dijo: “Uno no puede borrar lo que fue con todo lo bueno y errores cometidos, uno parte desde ahí, desde esa experiencia y también mostrando que cosas se pueden mejorar. Yo creo que no es correcto desligarse del Gobierno, me parece deshonesto porque aún somos parte de un Gobierno”.