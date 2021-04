Fresia Mónica Quilodrán y su candidatura a gobernadora de la RM: “Si tuviera la posibilidad de salir elegida, tengo bastante experiencia de lo que aprendí afuera, como regionalización democrática y descentralización”

En Santiago Adicto, Fresia Mónica Quilodrán, candidata a gobernadora de la Región Metropolitana del Partido Unión Patriótica, entregó sus principales propuestas para esta zona del país.

#SantiagoAdicto Fresia Mónica Quilodrán (UPA) : “Para nosotros democracia tiene que ver con temas económicos, el modelo neoliberal no lo es para nada, y del Estado, el Estado subsidiario tampoco es democrático(…) Nosotros no somos un MIR extremista” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/MJxWfwqBV8

#SantiagoAdicto Fresia Mónica Quilodrán (UPA) y su participación en el debate CNN: “No me sentí para nada cómoda (…) Fue el ambiente, el periodista, el trato. Entre gitanos no nos vemos la suerte y escuchar todo lo que estaban ofreciendo a mí me molestó” pic.twitter.com/cYRsnqUmF9

— Radio Duna (@RadioDuna) April 5, 2021