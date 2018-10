Mauricio Rojas: “Nadie puede mostrar una línea de toda mi obra donde yo avale una dictadura o una violación de derechos humanos”

El político e historiador Mauricio Rojas se refirió en Terapia Chilensis a la polémica que detonó su prematura salida del Ministerio de las Culturas y las Artes. Su conversación con Héctor Soto se dio en el contexto de la publicación de su libro “94 horas, crónica de una infamia”, en donde relata este reciente episodio político.

El ex militante de izquierda y autorreconocido converso dirigió sus acusaciones directamente hacia el Partido Comunista, a quienes acusó de orquestar una campaña para sacarlo del gobierno.

“Hay una máquina de mentir y destruir, que es el Partido Comunista, que a un converso, como es mi caso o el del Canciller Roberto Ampuero, no perdona. No perdona no porque seamos conversos o porque hayamos dejado la ideología marxista o la creencia comunista, sino porque no nos hemos callado. Hemos denunciado, hemos hablado y seguiremos hablando y seguiremos denunciando. Por lo tanto, para ellos nuestro crimen es imprescriptible, y estaban sin duda esperando esta oportunidad”, aseguró.