Hernán Larraín Matte y efecto de la visita a Palma Salamanca en el Frente Amplio: “Termina dañando la credibilidad”

El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, se refirió en Terapia Chilensis a la cita que sostuvieron los diputados del Frente Amplio, Gabriel Boric y Maite Orsini, con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca, e indicó que la situación arrastra consecuencias para la coalición.

“Hay un efecto colateral que ha ido expandiéndose, que es el debate sobre el Frente Amplio, sobre su madurez como proyecto, sobre su capacidad orgánica de ir constituyéndose como una coalición (…) hay gente que está empezando a observar al Frente Amplio más exigentemente”, comentó.

“Es un error político, sin duda. Manifiesta una cierta liviandad respecto lo que significa ser parlamentario y reunirse en París con alguien que está prófugo de la justicia, que tiene además para Chile un peso histórico, dado que es el autor del crimen de Jaime Guzmán, el autor del secuestro de Cristián Edwards, que de alguna manera fue un momento muy trágico y muy potente de la transición. Uno entre muchos”, complementó.

Larraín Matte dijo que ambos parlamentarios deberían haber considerado que ya no son “simplemente alguien que puede tener admiración por figuras que son emblemáticas respecto de la lucha contra la dictadura“, ya que al tratarse de miembros del Congreso esto tiene mayores consecuencias.

“Hoy día la izquierda, y esto es un fenómeno no solo local sino mundial, está extraviada. La izquierda en el siglo XXI no ha encontrado, luego del triunfo de la democracia liberal y el capitalismo una respuesta desde sus ideales. Y creo que termina recurriendo a estas imágenes nostálgicas, con belleza, con épica que tuvo el pasado. Pero termina dañando al proyecto del Frente Amplio, porque hay actores al interior del Frente Amplio que están, correcta o incorrectamente, en la búsqueda de un proyecto de una izquierda para el siglo XXI. Y este tipo de embates termina dañando la credibilidad de alguien que estaba mirando hacia el futuro y no pegado en el pasado“, argumentó.

