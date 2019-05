Heraldo Muñoz: “Me gustaría que hubiese un acuerdo amplio de la centro izquierda que incluyese a la Democracia Cristiana”

El excanciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se refirió a su gestión dentro del partido que encabeza, a su visión de la oposición y a sus intenciones de que la izquierda vuelva a tomar protagonismo en el centro político.

“La idea del progresismo es bastante más amplia que simplemente la izquierda tradicional. Y yo me inscribo en esa perspectiva, en la perspectiva más amplia, de aquellos que quieren cambios para el país, que quieren cambios estables y que representen un arco amplio de la ciudadanía. Es decir, hay que hablar de la ciudadanía y no del partido político. Lo que me interesa es proponer ideas de futuro para un espectro amplio del país. Tiene que ser una amplia centro izquierda”, comentó.

“Me gustaría que hubiese un acuerdo amplio de la centro izquierda que incluyese a la Democracia Cristiana. Lo ha habido en algunas cosas, y hemos tenido discrepancias en otras. Pero ha sido controlable, porque ha sido la cuestión de entrar a legislar o no en determinadas materias. Pero mi visión es que como centro izquierda debemos tener acuerdos con la DC. Ahora, eso no depende solamente de los partidos que estamos hacia el lado del progresismo, también depende de la DC. Y no veo que sea un asunto que esté saldado todavía”, añadió.

Heraldo Muñoz también se refirió a su posición a favor de aprobar el TPP11 e identificó las razones que hacen que algunos parlamentarios no estén de acuerdo. Puedes revisar toda la conversación en el podcast de Terapia Chilensis.