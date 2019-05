Jorge Burgos: “La DC está ubicándose en un mundo parecido a lo que fue la Concertación, y ahí quiere apostar”

El ex ministro y ex DC, Jorge Burgos, se refirió en Terapia Chilensis a los lineamientos políticos que ha adquirido la Democracia Cristiana bajo la conducción de Fuad Chahín en el gobierno de Sebastián Piñera.

“En la Democracia Cristiana ha habido cierto desgarro y ciertos problemas, como en todos los partidos (…) Pero creo que los ha sorteado muy bien. Su presidente ha logrado establecer no la unanimidad, pero sí las mayorías para temas muy centrales. Si no hubiera sido por la Democracia Cristiana, con un número importante de diputados, no solo no se habría aprobado la idea de legislar dos reformas emblemáticas de este gobierno, sino que lo más probable es que habría tres ministros menos de la Corte Suprema y uno o dos ministros políticos menos. Cuando eso no ocurre uno no le toma el peso. Pero para la gobernanza, el clima de crispación que habría generado la caída de tres ministros de la Corte Suprema, habría sido bastante complejo”, comentó.

Para burgos, la reciente historia política indica que ha habido una conducción en la DC que “de alguna manera la ratifica Chahín en su última entrevista en El Mercurio”.

“La ratifica no solo en función de lo que ha ocurrido en el Parlamento. La ratifica como una hoja de ruta cuando dice que hay un mundo social y demócrata en este país; si el PS y el PPD no lo quieren representar, la DC sí. Y eso indica una hoja de ruta que no solo tiene que ver con la agenda legislativa. La DC está ubicándose en un mundo parecido a lo que fue la Concertación, y ahí quiere apostar. Y llama a los otros partidos que formaron ese tipo de coalición a repensar cómo representamos a esa gente en las próximas elecciones”, analizó.

