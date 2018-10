Niegan libertad condicional a 33 reos de Punta Peuco que postulaban a beneficio por no estar “corregidos para la vida en sociedad”. ¿Qué te parece?

Ayer la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones determinó que 33 de los 34 internos incluidos en la lista de postulación elaborada por Punta Peuco, para obtener el beneficio de libertad condicional, no cumplen con las exigencias, por cuanto “no reconocen suficientemente el delito cometido”.

Como da cuenta La Tercera, la resolución firmada por el presidente de la Comisión, Tomás Gray Gariazzo, establece que no se concederá el beneficio “atenido que no cumplen con la exigencia establecida, al no estar corregidos ni rehabilitados para la vida en sociedad, por cuanto los informes psicológicos evacuados establecen que los condenados no reconocen suficientemente el delito cometido, sin tener una conciencia adecuada del mal causado y su disposición al cambio resulta ser ambivalente”.

De acuerdo al abogado Raúl Meza, quien representa a varios de los internos, “los fundamentos invocados son abiertamente ilegales e inconstitucionales al establecer como requisito legal para la concesión del beneficio la conciencia del delito y del mal causado y el arrepentimiento de los delitos cometidos”.

Dentro de los internos que se encontraban en la lista, están Álvaro Corbalán, de quien el informe dice que “el significativo arraigo a sus creencias e idealización del rol cumplido a su institución, no le permite evaluar de manera integral y objetiva sus acciones. Desestima problemas de sí mismo respecto a su comportamiento, lo que implica, bajo su entendimiento que no existen necesidades de modificar su actitud frente a los ilícitos por los que cumple condena”.

En la lista también se encuentra Miguel Krassnoff y de acuerdo a La Tercera, “el informe sicosocial indica que tiene ausente conciencia del delito, del daño causado y disposición al cambio, señalando que su condena es injusta, ilegal y producto de prevaricación por parte de quienes le juzgaron. No logra empatizar con las víctimas y por tanto no encuentra motivos por los cuales realiza modificaciones en su comportamiento”.

Los reos apelarán al rechazo, por lo que la Sala Penal de la Corte Suprema tendrá que revisar nuevamente las solicitudes de libertad condicional de los internos de Punta Peuco.