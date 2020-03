RN le dice no a la propuesta de la oposición de aplicar la paridad de género en elecciones parlamentarias ¿Qué te parece?

Desde el partido aclararon que no apoyarán la iniciativa de trasladar la norma de paridad de género que se utilizará para el proceso constituyente si gana la opción de Convención Mixta en el plebiscito del 26 de abril, para las elecciones parlamentarias.

La idea surgió después del proceso que se vivió esta semana donde Renovación Nacional apoyó que existiera paridad en el proceso, no aprobó que se llevara al Parlamento.

Así lo declaró Mario Desbordes, presidente del partido:

“Es súper importante la paridad, pero en el Congreso ya se está aplicando la cuota de género para las candidaturas en la lista, lo que gradualmente va a ir mejorando el resultado de las mujeres electas. La fórmula del miércoles me parece adecuada para la constituyente, pero no la implementaría para la elección de diputados. Yo no votaría a favor de ello, y RN no va a impulsar esa fórmula para las parlamentarias”