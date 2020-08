El punto débil del Covid-19: El estudio que busca bloquear al virus

La doctora mexicana Mónica Olvera y su equipo en la Universidad Northwestern de Estados Unidos, buscaron entender cómo el SARS-CoV-2 interactúa con el organismo a nivel físico-biológico.

Durante la investigación publicada en ACS Nano (revista especializada de la American Chemical Society), encontraron un punto débil del virus, al que se puede atacar antes de que ingrese al cuerpo.

En experimentos iniciales permitieron reducir en un 30% la conexión del patógeno con los receptores del cuerpo.

“Antes de entrar el virus (en el organismo), sí podemos atacarlo para que ya no tenga tanta energía de atracción, que no sea capaz de infectar. Y si entra, que esté bloqueado el sitio”, explicó la científica para BBC.

“Es otra manera de curar —agregó—. No son anticuerpos (como los de las vacunas), los cuales tienen el problema de que pueden hacer resistente al virus. Hay muchos casos en los que los virus se vuelven resistentes a los anticuerpos”.

Este “bloqueo” se dio en uno de tres grupos que componen una parte del virus, lo que redujo en un 30% su capacidad de para conectarse con células receptoras, es decir, las células del cuerpo.

Por lo tanto si se obtiene una forma en que se logre bloquear los tres grupos, el resultado podría triplicarse y hacer que el nuevo coronavirus tuviera muy menos oportunidad de atacar al organismo.

En tres meses, Olvera espera diseñar un compuesto químico que logre este efecto.

“Nosotros queremos crear algo que no sea biológico, que no cree resistencia. Evitar que el virus encuentre otras maneras de salir adelante. Creemos que puede ser una manera de debilitar el virus, diferente a lo que se está haciendo”, añade.

