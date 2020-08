Los países que están libres de coronavirus

Si bien la pandemia por coronavirus supera los 23 millones a nivel mundial, aún así existen países a los que el virus no ha llegado, aunque esto no quiere decir que no los haya afectado.

Este es el caso de Palaos, Micronesia, Islas Marshall, Nauru, Kiribati, Islas Salomón, Tuvalu, Samoa, Tonga y Vanuatu.

Para Palaos, un archipiélago de más de 500 islas y poco más de 20.000 habitantes, ha sido un gran desafío ya que ellos dependen del turismo.

En 2019 llegaron a ese país casi cinco veces la cantidad de habitantes y según datos del Fondo Monetario Internacional, en 2017 el turismo representó el 40% del PIB.

Las fronteras de Palaos han estado cerradas desde finales de marzo y es solo uno de los 10 países del mundo sin casos reportados (contando solo los países miembros plenos de Naciones Unidas y excluyendo a Corea del Norte y Turkmenistán).

Apoyo del Estado

El rubro hotelero considera que el gobierno ha hecho un buen trabajo “manteniendo alejado el virus”, pero algo tendrá que cambiar para sortear la crisis.

Por el momento solo existen rumores de un corredor aéreo con Taiwán, aunque el presidente de ese país anunció viajes aéreos “esenciales”, los que podrían reanudarse el 1 de septiembre.

Las Islas Marshall

Este país de poco más de 53.000 habitantes también está libre de Covid-19 y a pesar de que no dependen tanto de los turistas como en el caso de Palaos, la pandemia también ha tenido efectos.

La ocupación hotelera cayó desde el 70% al 5% y es problable que 700 puestos de trabajo se pierdan a nivel nacional debido a la recesión, la mayor caída desde 1997.

Uno de los problemas de Marshall es la industria pesquera, ya que se le ha prohibido el ingreso a los puertos a todos los barcos que han estado en países con casos infectados.

Otros, como los busques de combustible y portacontenedores deben pasar 14 días en el mar antes de atracar.

Expertos de estos lugares ven con preocupación lo que sucedería si el virus entra en alguna de estas islas, debido a las limitaciones de atención médica, como el caso de Papua Nueva Guinea que tuvo un fuerte aumento de casos hacia fines de julio.