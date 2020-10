Las mascotas también sufrirán con el desconfinamiento (y cómo sobrellevarlo)

Con el confinamiento, muchas mascotas —entre ellos perros y gatos en su mayoría— se han acostumbrado a estar todos los días y todas las horas con sus dueños, algo que está empezando a cambiar debido a las medidas de desconfinamiento.

Volver a dejar a los animales solos en casa puede resultar difícil para ellos, generando gran ansiedad y angustia, es por eso que un grupo de expertos aconsejó aplicar un “Plan Paso a Paso” para que este proceso de transición sea más llevadero para ambas partes.

Según estudios publicados en The Journal of the American Veterinary Medical Association y PLOS One, entre un 20% a 40% de los perros y más del 13% de los gatos experimentan trastornos de ánimo, la que se debe principalmente a la separación de sus dueños.

Paso a Paso para mascotas

El cambio de las rutinas es el factor principal que afecta a las mascotas (para bien o para mal), todo depende de la estructura y constancia de esta, comenta Pablo Gómez, médico veterinario, académico y máster en Etología Clínica y Bienestar Animal en La Tercera.

Uno de los consejos que entrega es comenzar a estructurar rutinas “que incluyan tiempos en que nuestras mascotas permanezcan solas de forma paulatina”, explica, lo que debe empezar con periodos cortos que se vayan extendiendo de forma paulatina; un cambio brusco podría exponerlos a un tipo de estrés al que no puedan responder bien.

Si la mascota sufre un trastorno conductual se recomienda buscar un especialista en comportamiento (etólogo clínico).

Las rutinas pueden incluir paseos, entrenamientos, juegos cognitivos, etc., con el fin de que se mantengan activos, tanto física como mentalmente.

Estos paseos pueden ser de 15 minutos y al día siguiente aumentar ese tiempo (y de forma frecuente en una semana), además de ajustar las horas de alimentación y caminata según el horario de trabajo.

Por otro lado, también se puede considerar un paseador de perros o alguien que pueda visitar la mascota cuando esté sola. En el caso de los gatos se puede utilizar una hierba gatera puede enfocar su energía.