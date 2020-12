Los memes de “Espinita” que dejó la defensa del ministro Paris a Piñera

Durante el balance del Covid-19 de este lunes surgió un momento un tanto incómodo pero que terminó con memes y risas a través de redes sociales, especialmente de Twitter.

El momento sucedió cuando un periodista le preguntó al Ministro Paris por el nuevo video del Presidente donde no usa mascarilla al participar en una inauguración de viviendas sociales durante el fin de semana, a lo que el jefe de la cartera de Salud acusó una persecución de los medios contra el mandatario.

“El Presidente no usó la mascarilla mientras se dirigía al público usando el micrófono, como lo hace habitualmente. Además con distanciamiento físico. Cuando entregó la primera llave no se colocó la mascarilla pero se acercó a la persona a una distancia prudente, de hecho no la abrazó. En ese momento se metió la mano al bolsillo y se puso la mascarilla (…) Yo creo que basta ya de seguir con esta persecución en contra de otras autoridades de salud, en cambio a otras no se les dice nada, nada, cuando también incumplen las normas. Defiendo al Presidente, lo hizo bien”, comentó Paris, “Buscarle la quinta pata al gato para atacar al Mandatario, yo creo que basta”.