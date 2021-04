Pentágono afirma la veracidad del video de Ovnis triangulares

Imágenes de visión nocturna captadas por un destructor de la marina estadounidense empezaron a circular por redes sociales con una clara referencia a que eran Objetos Voladores No Identificados (Ovnis), los que llamaron profundamente la atención, ya que a diferencia de los videos que se suelen conocer, estos eran triangulares y no circulares.

El Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), organización que investiga los encuentros de militares estadounidenses con objetos no identificados incluyó las imágenes como parte de su estudio, algo que también fue confirmado por El Pentágono.

“Como hemos dicho antes, para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellas incursiones inicialmente designadas como fenómenos aéreos no identificados”, agregó la representante.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021