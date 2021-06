EE.UU. no puede asegurar que Ovnis avistados sean extraterrestres (pero tampoco lo descarta)

Durante los últimos años, diversos pilotos y militares estadounidenses han avistado Objetos Voladores No Identificados (Ovnis) —hechos que han sido registrados por radares y en video— y que han sido calificados como reales por las agencias de inteligencia del país.

Aún así, los funcionarios de estas mismas entidades sostienen de que no hay evidencia suficiente para calificarlos verdaderamente como naves espaciales provenientes desde el exterior del planeta, pero hasta el momento no hay explicaciones.

En un informe se determina que al menos desde Estados Unidos, no hay tecnología avanzada producida por ese país que esté detrás de estos avistamientos, por lo que se descarta que sean proyectos secretos.

El Congreso de EE.UU. recibirá un estudio con información desclasificada el próximo 25 de junio, esto permitirá conocer otras conclusiones. Mientras tanto no hay certezas sobre los Ovnis, por lo que tampoco descartan que sean naves extraterrestres, informó The New York Times.

Incluso el mismo Barack Obama, expresidente de EE.UU, ha comentado el tema en el programa The Late Late Show with James Corden en CBS.

“Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio aquí (…) es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”.

Otro de los puntos importantes que se manejan, tiene que ver con el desarrollo de tecnología hipersónica que pueden están implementando países como Rusia o China, y que pueden alcanzar velocidades superiores a 6.000 km por hora.