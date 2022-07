La rutina de la alegría existe (y se logra en solo ocho minutos)

El ejercicio, aunque sea en pequeñas dosis puede influir en mejorar el estado de ánimo, un efecto que los investigadores han denominado como el “feel better” (sentirse mejor).

De hecho, expertos han identificado varios movimientos que reconocen están inspirados en la alegría y que son comunes en muchas culturas, como subir los brazos, mecerse de un lado a otro o saltar al compás de un ritmo, como cuando uno está en un concierto de música.

Si bien estas acciones físicas expresan una sensación de gozo, los estudios afirman que también puede generarla.

A través de estudios pequeños se instruyó a personas que realizaran este tipo de movimientos, quienes reportaron emociones positivas, por otro lado, se lograron resultados opuestos al probar con movimientos como hundirse y encogerse, los que provocaron tristeza o miedo.

El resultado fue una rutina de ejercicios de ocho minutos y medio, con el que ya se lograban efectos, y solo con seis tipos de movimientos: alcanzar, balancearse, rebotar, sacudir, saltar de alegría y “celebrar”.

“Debes hacer los movimientos de la manera en que te sientas bien, tan grandes o tan pequeños y tan rápidos o tan lentos como desees. Si un movimiento no se siente bien, repite uno anterior o inventa uno propio, moviéndote de cualquier manera que te sientas alegre, poderosa, juguetona o elegante”, explicó en The New York Times Kelly McGonigal psicóloga, docente en la Universidad de Stanford y autora del The Joy of Movement.