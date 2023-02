Haría efecto en 30 minutos: Píldora anticonceptiva para hombres, da resultados

La píldora anticonceptiva masculina es una posibilidad real. Se trata de una dosis que al contrario que la femenina, no es hormonal, y a través de la vía celular sirve de interruptor para los espermatozoides.

Las pruebas en ratones han probado que mantiene aturdidos a los espermatozoides durante al menos unas horas, el tiempo suficiente para evitar que lleguen al óvulo.

Todavía se necesitan más pruebas, pero el planteamiento es que el hombre la tome una horas antes de tener relaciones sexuales. Los científicos señalan que una de las principales ventajas es que no eliminará la testosterona ni causará efectos secundarios de deficiencia de hormonas masculinas.

La píldora masculina experimental inhibe o bloquea el sAC, una enzima llamada adenilil ciclasa que reduce la motilidad de los espermatozoides en ratones y humanos. En el estudio inicial, publicado en la revista Nature Communications , una sola dosis del fármaco, llamado TDI-11861, ha inmovilizado el esperma antes, durante y después del apareamiento en ratones. El efecto duró alrededor de tres horas y a las 24 horas, el efecto parecía haber desaparecido por completo.

Los investigadores reclacan que no protegería contra las infecciones de transmisión sexual. El profesor Allan Pacey, profesor de andrología en la Universidad de Sheffield, ha señalado que esta investigación se basa en la “necesidad apremiante de un anticonceptivo oral eficaz y reversible para los hombres y, aunque se han probado muchos enfoques diferentes a lo largo de los años, ninguno ha llegado al mercado”.

An experimental contraceptive drug temporarily stalls sperm and prevents pregnancies, according to findings in a new preclinical study led by Dr. Jochen Buck, Dr. Lonny Levin and Dr. Melanie Balbach. https://t.co/5eegspzx4K pic.twitter.com/uHOOsuHQ58

— Weill Cornell Medicine (@WeillCornell) February 14, 2023