¿Avocado toast?: El enfrentamiento que en redes sociales por resolver el origen del pan con palta

El primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian (Disney+) fue lanzado el miércoles. Durante la promoción de la serie en Inglaterra, Pedro Pascal y Jon Favreau, el creador de la serie, se unieron en un video donde se centraron en la comida chilena.

Mientras lo estaban maquillando, la estrella chilena de The Last of Us ironizó diciendo: “Me encanta que la gente del Reino Unido piense que tienen buenos bocadillos”.

El actor chileno mostró a Favreau varias preparaciones de su país de origen. Comenzaron con el Chilenito, que explicó estaba hecho con manjar, no con dulce de leche. El director comentó que parecía algo que comería Baby Yoda, mientras que el actor dijo: “Esto es realmente nostálgico”.

Luego, probaron las empanadas que provenían de un restaurante chileno en Paddington. “Que alguien ponga esto en mi habitación”, exclamó Pascal.

Finalmente, disfrutaron de un aperitivo típico de la familia chilena: marraqueta con palta, que el actor calificó como “un bocadillo saludable”.

Revisa el video completo aquí:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LADbible (@ladbible)

¿Chileno o norteamericano?

En simultáneo, se dio a conocer la lista culinaria de “Taste Atlast”, que situó al “avocado toast” (tostada de palta) en el puesto 44 de los más destacados emparedados a nivel mundial. Pero un aspecto no pasó desapercibido: se atribuyó su procedencia a los Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, aunque de todas maneras se hace mención de la incertidumbre sobre su origen, sin descartar que pudiera ser… ¿australiano?

“La tostada de aguacate es un platillo compuesto por un pedazo de pan tostado cubierto con una mezcla de guacamole, sal, pimienta y (en ocasiones) zumo de cítricos (…) Aunque el platillo es bastante sencillo y directo, el lugar de su origen no lo es: algunos afirman que es una creación australiana, mientras que otros aseguran que Los Ángeles es el sitio donde surgió. Sea cual sea su procedencia, el avocado toast empezó su renacimiento moderno en Instagram y, desde entonces, ha sido una tendencia en todo el planeta”, destaca el artículo.

La embajadora de EE.UU en Chile, no quedó afuera de la disputa, e hizo descargos en su cuenta de Twitter al escuchar a través de Radio Infinita la indignación que suscito el “avocado toast”.

Mmmmmm, ayer escuché a @AndreaAristegui en @InfinitaFM “indignada” decir q el “Avocado Toast”, #44 en ranking de @TasteAtlas es 🇨🇱 y no 🇺🇸… creo que tenemos que conversar. Qué opinan? Yo creo que es 🇺🇸 y ustedes??? O lo declaramos parte de las tradiciones del bicentenario 🇨🇱🇺🇸? pic.twitter.com/SEVopkHIAf — Bernadette Meehan (@USAmbCL) March 1, 2023

La situación generó debate en redes sociales, donde los cibernautas nacionales aludieron a la pertenencia del sándwich. Una de las razones que más se leyeron a través de Twitter, fue que los “gringos” no saben siquiera abrir una palta.

Sin ánimo de ofensa, pero uds no saben abrir las paltas, imposible que tengan una tostada con palta como patrimonio gastronómico. — Boudica⚡▕⃝⃤ ⚯ ͛ (@MrsBoudica) March 1, 2023

Puede que existan discrepancias acerca de su origen, pero acerca de lo que no hay duda es que no hay nada más rico que un pan con palta al desayuno.