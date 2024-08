Angelina Jolie completamente emocionada en estreno de “Maria”

El cineasta nacional Pablo Larraín y Angelina Jolie se llenaron de aplausos en Venecia durante el preestreno de “Maria”, la nueva película en donde la ganadora del Óscar interpretará a reconocida cantante de ópera Maria Callas.

En medio del estreno de este película, Jolie se emocionó y derramó algunas lagrimas mientras recibía una ovación que duró ocho minutos por parte de los asistentes.

Angelina Jolie weeps through an 8-minute #Venezia81 standing ovation for ‘Maria,’ which will be a major Oscars contender. pic.twitter.com/PMiu4RWJ09

— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) August 29, 2024