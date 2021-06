La molestia de la UDI: ¿Se queda solo el presidente?

Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, indicó que se pondrá “suma urgencia” al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario, el cual está en el Congreso desde el año 2017 y que fue presentado por la administración de Michelle Bachelet.

El proyecto ha generado polémica principalmente en miembros del oficialismo, quienes han calificado de una “traición” por parte del mandatario.

Por su parte, desde el gobierno califican de pataleta la decisión de la UDI de presentar indicaciones al proyecto de ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia, que el gremialismos busca ampliar hasta diciembre. Esto se da tras la molestia que generó el anuncio del mandatario sobre el matrimonio igualitario.

Sobre esto, en conversación con Duna en Punto, el candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, sostuvo que “lo que estamos haciendo es poner la política por delante de las personas (…) Si el debate es sobre las personas, no usemos otros proyectos de ley en estas pataletas”.

La molestia de la UDI

En Hablemos en Off, Matías del Río comentó “me escriben dos parlamentarios UDI y dicen que la verdadera razón de la molestia no es el matrimonio igualitario, sino que es la convicción de que Sebastián Piñera está torpedeando a Lavín”.

Sobre esto, Sichel sostuvo que “Con Joaquín Lavín mi diferencia es más profunda, porque en esto él cambia de posición. Si estás en contra no pongas la bandera del orgullo gay en tu municipalidad”.

Cabe recordar que el ex alcalde de Las Condes señaló sobre el proyecto de matrimonio igualitario que “yo siempre lo he dicho, en mi concepción personal, el matrimonio es entre hombre y mujer.

Sin embargo, aseveró que “sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia: igualdad para las uniones heterosexuales y las uniones homosexuales”.

La soledad del presidente

“Este gobierno y este presidente perdió la capacidad de liderar. Lo que pasó esta semana con las propuestas de matrimonio igualitario y IFE ampliado, perdió la conexión con su sector y quedó un gobierno aislado”, señaló del Río.

Además señaló que “Sichel es el camino de muchos UDI y RN, no Briones, por eso están convencidos que Piñera quiere torpedear a Lavín. Tengan o no tengan razón, hay que ver cómo va a actuar Lavín y la UDI en particular. Vamos a ver un gobierno aún con menos liderazgo para manejar la agenda en lo que resta de mandato”.