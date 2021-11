Los millonarios pagos a asesores de Karina Oliva: La caída de la fábula de los 30 años

Una investigación de Ciper reveló detalles del financiamiento de la campaña a gobernadora de Karina Oliva (Comunes), actual candidata senatorial por la Región Metropolitana (RM).

Según el medio, la campaña a la gobernación de la RM, su comando constó de un grupo de siete personas, militantes del Partido Comunes, quienes recibieron un total de $137 millones.

Debido a esta investigación, Jorge Ramírez renunció a la presidencia de Comunes, y aseguró “me pareció necesario hacer un gesto político y público, porque la noticia ha golpeado fuertemente, y me puse a disposición del Tribunal Supremo del partido para que pueda evaluar”

Ramírez obtuvo $16,2 millones de esa campaña y aseveró que este caso no existe ninguna irregularidad, ya que es “la forma en que el Servel y la ley obliga a las rendiciones de candidaturas”. Sin embargo, reconoció que pudo haberse cometido un error.

“En términos de no evaluar la manera en que se hizo esa rendición, sobre todo en un momento político como el que estamos viviendo, en una situación social como la que estamos viviendo”, explicó.

Por su parte Oliva negó que asesores de su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana se hayan “enriquecido” a costa de platas públicas, aunque reconoció que fueron remunerados por “precios altos”.

“No hay enriquecimiento con 40 millones por pago de servicios”, dijo hoy Oliva, entrevistada en CNN Chile, respecto del cobro de Martín Miranda Sepúlveda, su jefe de campaña en primera y segunda vuelta.

Por su parte, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric le retiró públicamente el apoyo a Oliva.

“No puede haber enriquecimiento con platas públicas. En eso quiero ser absolutamente claro: cuestiones de estas características son inaceptables, vinimos a cambiar estas prácticas”, señaló el diputado de Convergencia Social.

Asimismo, aseveró que una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo”.

Debido a las entrevistas realizadas por Oliva, el el Servel llevará antecedentes de este caso Oliva al Ministerio Público.

Los millonarios pagos a asesores de Karina Oliva: La caída de la fábula de los 30 años

Sobre esto, en Hablemos en Off , Consuelo Saavedra señaló que “esto complica la candidatura de Gabriel Boric (…) independientemente que el Servel haya valido esto pero lo que dice el FA es que nosotros hemos trabajado para que los sueldos no sean estos niveles. No se condice con el discurso de los candidatos del bloque”.

Por su parte, Matías del Río sostuvo que “la pregunta es bien sencilla, alguien se imagina, antes de, que Karina Oliva dispuso de 40 millones para pagar a su jefe de campaña (…) o lo tuvo después de sacar muchos votos”.

“Sería estupendo, pero no sucede en las campañas, que uno viera contratos firmados con anterioridad para ver cuánto le vas a cobrar”, afirmó Saavedra.

Nicolás Vergara aseveró que “pedagógicamente sirve para entender por qué hay candidatos que son por el reembolso, que puede llegar a ser un negocio para ellos y su grupo más cercano, y les permite seguir funcionando como partido por cuatro años más”.

“A mí más que los números que saltan por sí solos, lo que más llama la atención es que no calza con el discurso, ni con el discurso de campaña ni con la supuesta ética con la que vinieron a superar los últimos 30 años”, aseveró del Río.

Asimismo, aseveró que “la fábula de los 30 años se cae por todos lados. Hay que pagarle $200 millones al que generó esa fábula y que prendió y agarró en la población que hay que superar estos 30 años”.