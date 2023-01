Las lecciones de Giorgio Jackson: ¿Realmente aprendió?

“Más allá de los argumentos de fondo para rechazar una acusación constitucional que no tenía fundamentos, recojo con humildad para considerar algunas de las críticas que puedan servir para mejorar nuestra gestión”, afirmó en Estado Nacional el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La semana pasada por por 74 votos en contra, 6 abstenciones y 68 a favor se rechazó la acusación constitucional contra el secretario de Estado.

Durante la entrevista, se le volvió a preguntar si se arrepentía de haber apoyado 11 de las 14 acusaciones que le tocó votar cuando fue diputado, entre ellas dos presentaciones contra el ex Presidente Sebastián Piñera.

Específicamente por la acusación al ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, a quien se le reprochaba su plan para regresar a clases, Jackson admitió que “tengo una buena opinión de Raúl Figueroa… No tengo ningún problema con él, pero en ese momento había una duda y yo creo que, a la luz del tiempo, de lo que ha pasado sobre todo en materia de educación, probablemente no fue procedente”, comentó.

Sin embargo, tuvo una respuesta distinta al ser consultado si se arrepentía de haber apoyado las acusaciones contra el Presidente Piñera, primero por su responsabilidad por la represión tras el estallido social y luego por su presunto conflicto de interés en el proyecto de la minera Dominga, caso que fue destapado por la filtración internacional de documentos bancarios, episodio conocido como los Pandora Papers.

Si bien señaló que las acciones mediáticas que rodearon la última acusación “tal vez estuvo de más” (en esa ocasión el socialista Jaime Naranjo habló por 15 horas para que Jackson, quien estaba al filo de un cumplimiento de cuarentena por covid, llegara a votar), dijo que mantenía su postura. “Más allá de la parafernalia, en esa acusación yo sí sentía que tenía méritos para que pasara al Senado… sigo pensando eso”.

En todo caso, el titular de Desarrollo Social expresó que “estos procesos sí generan una perspectiva distinta, uno va sacando ciertas lecciones cuando se enfrenta a estos procesos. Te da una perspectiva distinta de cual es el índole de responsabilidades personales de las responsabilidades que tenga un gobierno, y, en ese sentido, yo diría que es parte del aprendizaje que saco”.

La última encuesta Cadem, muestra que la aprobación del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, cayó a un 29%, 4 puntos menos que diciembre y su nivel más bajo desde marzo, cuando asumió como ministro Segpres.

Las lecciones de Giorgio Jackson: ¿Realmente aprendió?

“Lo de Jackson no tienen remedio” aseveró Nicolás Vergara. Asimismo, sostuvo que “la comparación con Boric lo destruye, lo inhabilita, lo deja casi a la altura del niño taimado”.

Asimismo, aseveró que “esto es un problema con los propios. Conozco gente que después de la entrevista de ayer está arrepentida de haberlo salvado y en su propio sector sostiene que ‘este gallo no aprendió'”.