El futuro del presidente de Perú: “PPK mintió y es el gran pecado que le está pasando la cuenta”

Una jornada clave es la que se está viviendo en Perú. El futuro del presidente Pedro Pablo Kuczynski está en las manos del Congreso quien decidirá si lo destituye o no por supuestos nexos con Odebrecht, empresa constructora que se ha convertido en la más grande pagadora de coimas en Latinoamérica.

Kuczynski ganó las elecciones en segunda vuelta con el 41.057 votos por sobre Keiko Fujimori. Matías del Río estuvo ahí en junio del año pasado y en Hablemos en Off contó cómo se vivió ese triunfo: “se sentía una idea desde el fujimorismo de “se las van a ver con nosotros que somos el fujimorismo, ustedes que son chicos”. Y ahora PPK está sufriendo ser de un conglomerado más chiquitito”.

Como dijo Nicolás Vergara hoy podría “ocurrir que PPK se salve porque el Congreso puede ver que con el desplome del presidente, también caigan ellos, entonces podría salvarse”.

Cony Stipicic fue clara en decir “PPK mintió y es el gran pecado que le está pasando la cuenta. No necesariamente fue corrupto o recibió beneficios, pero cuando le preguntaron al respecto, dijo que nada, que no había recibido nada y ni siquiera dejó abierta la duda que podría haber instalado de forma razonable, y eso le pasa más la cuenta porque instala un manto de sospecha mayor. Además estamos hablando de platas que Odebrecht pagó de manera lícita, no con la caja de sobornos y eso ya no importa”.

Del Río acotó a la idea de Stipicic: “cuando pillas a alguien mintiendo por qué vas a esperar que después te diga la verdad”.

Recordando la entrevista que tuvimos con Lucía Damert en Noticias en Duna, Stipicic comentó “es sospechoso el momento que aparece la información, porque Odebrecht está intentando recuperar una cantidad de millones del estado peruano gigantesca, y esto que son filtraciones que tienen que ver con pagos de platas normales, aparece en un momento en que lo más probable es que hayan sido los mismos Odebrecht los que hicieron la filtración”.

Al respecto Vergara hizo una acotación, “Odebrecht es una compañía que construye, no es una empresa que se dedicó a pagar coimas como queda la impresión. A mí me preocupa lo que estamos instalando, que cualquier persona que recibe un pago de Odebrecht es corrupto y en eso los medios tendíamos que hacer el filtro. Hay gente que hizo su trabajo y le pagaron por eso y el trabajo está, no todo fue corrupción, pero lo convertimos en sospechoso”.