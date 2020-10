¿El fututo tiene mirada femenina?

Sin duda que el avance de las mujeres en la toma de decisiones ha aumentado de forma importante en los últimos años. De hecho en 2014, en Latinoamérica hubo tres presidentas en la región: Cristina Fernández (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y Michelle Bachelet ( Chile).

Según Betina Rama, consultora especializada y autora del libro “Liderazgo Femenino”, señala que en general las mujeres de la América Latina y el Caribe son expertas en manejo de crisis y en adaptarse a los cambios.

“Esto es una consecuencia positiva de las situaciones económicas y políticas que hemos vivido. Esta habilidad para manejar procesos de cambio y tolerar incertidumbres y ambigüedades es fundamental para el éxito”, explicó.

En 1985, la autora estadounidense y consultora laboral Marilyn Loden escribió “Feminine Leadership, or How to Succeed in Business Without Being One of the Boys”, investigación en la que sostuvo que mientras el liderazgo masculino respondía a un esquema piramidal y jerárquico, el femenino solía identificarse con una estructura en forma de red, mucho más expansiva y que por ende se ajustaba a ciertos funcionamientos reticulares.

Asimismo, diversos estudios como la investigación Hacia un liderazgo femenino de corte transformacional realizada por María Medica-Vicent de la universidad española Jaume I, sostienen que los liderazgos de las mujeres buscan ser mucho más colaborativos, carismáticos y empáticos, en el que la líder se percibe como un modelo a seguir.

Mujeres y el manejo de la pandemia

Llevando al terreno político, incluso a nivel de pandemia, vemos que liderazgos como el de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien a sus 40 años se ha vuelto un ejemplo a seguir para todos los líderes mundiales. Esto debido a como ha manejado de forma exitosa la pandemia.

También en Europa se puede destacar la medida tomada por Katrín Jakobsdóttir, primera ministra islandesa, quien optó por la estrategia de ofrecer el test de forma gratuita a todos los habitantes, algo posible debido a que tienen 360 mil habitantes.

Ante esto, Elisabeth Kelan, profesora de Liderazgo y Organización de la universidad de Essex comentó en La Vanguardia que “siempre tendemos a achacarlo todo al género, pero la realidad es más compleja: no existe una forma única de liderazgo femenino”.

“Las mujeres probablemente han estado expuestas a más retos durante su ascenso hacia el liderazgo, lo que las ha forzado a pensar en más opciones, desarrollar más alternativas y flexibilizan su estilo”, agregó.

Por su parte, Núria Mas, profesora del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, destacó que el liderazgo femenino suele ser más participativo, pero también apuntó al alto perfil académico de muchas de las líderes como una posible causa de su buen manejo de la crisis.

Liderazgos femeninos que han movido al mundo

Sin pensamos en otras mujeres que han cambiado la visión del mundo en los últimos años, la activista de 16 años Greta Thunberg se nos viene a la cabeza.

El año pasado, durante la Cumbre de Acción Climática que se realiza en Nueva York, la activista sueca por el cambio climático, acusó los líderes mundiales de traicionar a su generación ante su poco actuar frente al cambio climático.

Entre entre lágrimas e impotencia que “no tendría que estar aquí, tendría que estar en el colegio al otro lado del océano. Me han robado mis sueños, mi esperanza con sus palabras vacías. De lo único que hablan es de dinero y nos cuentan historias sobre el crecimiento económico perpetuo. ¿Cómo se atreven?”.

La activista creó el movimiento “Fridays for Future”, ha generado movilizaciones masivas en diversas partes del mundo, principalmente en Europa, con millones de personas exigiendo a los gobiernos del todo el mundo mayores medidas para combatir el cambio climático.

Llegando a un nivel más local no podemos deja de pensar en Las Tesis, el grupo feminista creadores del cantico “Un violador en tu camino”, himno que ha sido reproducido en distintas partes del mundo y en distintos idiomas.

Tanto Greta Thunberg como el grupo feminista Las Tesis han sido destacadas por la Revista Time como parte de los personajes influyentes del año.

Las mujeres a la cabeza del Premio Nobel

Si bien los premios Nobel siguen siendo protagonizados en mayoría por los hombres, en particular en las ciencias, las mujeres empiezan a aparecer más destacadas, como lo demuestra las premiadas en la edición de 2020.

Según información de AFP, Marie Curie, la Madre Teresa o Malala figuran entre el 6,1% de las mujeres galardonadas con un Nobel desde 1901. Una escasa cosecha entre 931 condecorados masculinos, si se excluyen instituciones.

Las últimas mujeres en recibir este premio en materia de ciencia son la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, que lograron el Nobel de Química este miércoles. La estadounidense Andre Gehtz recibió el de Física el martes.

En el caso del Nobel de Literatura, la poeta estadounidense, Louise Glück, fue galardonada este año.

Si miramos por categorías, el Nobel de la Paz es el que ha sido más generoso hasta la fecha con las mujeres: un 15,9% de los galardonados son mujeres, seguido del de Literatura, con 12,9%.

En cambio, en Física solo hay 1,9% de mujeres, 3,8% en el de Química, en Medicina son 5,4% y en Economía un 2,4%.

Esta edición es la segunda solamente, desde 2009, en la que tres mujeres obtienen los Nobel científicos: Medicina, Física y Química.

Con el cambio social que está viviendo en el mundo y mirando hacia los próximos 25 años, las mujeres tendrán un mayor protagonismo, incluso, se espera que sean el punto clave para tomar las decisiones del futuro.