No te quedes fuera: Participa por entradas para Sanfic y elige entre casi 100 películas

Desde el 18 hasta el 25 de agosto se realizará la decimoquinta edición del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), organizado por Fundación CorpArtes.

Si bien sabemos que la curatoría de trabajos cinematográficos del festival es de primer nivel, te comentamos algunas películas que nos llamaron la atención por si necesitas ayuda a la hora de elegir qué ver.

En esta ocasión se presentarán casi un centenar de películas internacionales y chilenas, donde destacan 10 premieres mundiales, 38 latinoamericanas y 41 chilenas. La selección incluye dos cintas ganadoras del Festival de Cannes y una del Festival Internacional de Berlín: “Young Ahmed” de Jean Pierre y Luc Dardenne (Mejor Director, Cannes), “It must be Heaven” de Elia Suleiman (Mención Especial, Cannes) y “By the Grace of God“ (Gran Premio del Jurado, Berlín).

Otra imperdible es “Lemebel” de Joanna Reposi, ganador del Teddy Award al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Es un viaje íntimo y poético por las performances sobre homosexualidad y derechos humanos del indispensable cronista chileno Pedro Lemebel, quien durante sus últimos años de vida se empeñó en este trabajo, pero no lo alcanzó a ver. En Sanfic se presentará en Cine Hoyts La Reina el viernes 23 a las 22:30 hrs, y en Cine Hoyts Vivo Imperio el sábado 24 a las 16:00 hrs.

“The Men Behind the Wall“, cortometraje ganador del Oso de Oro a Mejor Cortometraje en 2018, también aparece entre los recomendados. Reflexiona en torno al uso de nuevas tecnologías en relaciones personales a través de la historia de la misma directora, quien busca usar la aplicación de citas “Tinder” en Israel. Se puede ver el martes 20 de agosto a las 21:00 horas en Cine Hoyts Mall Plaza Egaña, y el miércoles 21 de agosto a las 21:00 horas en Cine Hoyts Vivo Imperio.

Una de las cintas que hay que ver es “Aquarela” de Victor Kossakovsky, destacada por expertos por su gran trabajo en fotografía. La promesa es un viaje épico por la belleza transformadora y la fuerza omnipotente del agua. Se puede ver el sábado 24 de agosto a las 17:30 horas en Cine Hoyts La Reina, y el domingo 25 de agosto a las 18:15 horas en la Cineteca Nacional.

Brasil también se hace presente en Sanfic con la película “Marighella” de Wagner Moura, basada en la vida del político y guerrillero Carlos Marighella, líder de la resistencia contra la dictadura brasileña.

Destaca, además, el debut como director de Gael García Bernal con “Chicuarotes“, una película sobre dos jóvenes que entran en el oscuro mundo criminal de Ciudad de México, en un intento por comprar su libertad.

Esto y mucho más es lo que puedes ver en la cartelera de la edición 15 de Sanfic.

Participa por entradas