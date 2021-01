Hoy se estrena “Stardust” ¿Viste el clip inédito?

Ya está disponible “Stardust”, la película sobre David Bowie y su llegada a Estados Unidos. Sin embargo, la cinta ha estado llena de controversias, en especial por la representación del músico en manos de Johnny Flynn.

En particular, se criticó la actuación del actor, quien salió a defenderse de los mensajes de odio y acusó “abuso homofóbico” de parte de los detractores. A muchos no les gustó la forma en la que interpreta a Bowie.

“No estoy mucho en las redes sociales, pero estaba recibiendo un montón de correos de odio y esas cosas de personas diciendo: ‘lo interpretaste como si fuera inseguro’”, denunció Flynn sobre las críticas a la película.

“Es extraño”, agregó. “Es como si el mundo no hubiera cambiado. La gente se enoja porque Harry Styles usa un vestido. Así que estoy feliz de que la película pueda ser una educación para las personas que desglosa alguna versión inventada de David que tienen en mente “.

Además, se criticó el hecho de que la película no cuenta con ninguna canción de Bowie. Esto debido a que la familia del músico no apoyó la realización del filme, por lo que no cedió los derechos.

“Stardust” explorará un momento en específico de la vida de Bowie. Se centra en la llegada del músico a Estados Unidos y sus dificultades para triunfar en el país. Además, indaga en las dificultades personales del músico.

Video Clip

NME estrenó este vistazo no antes visto de la biopic del Duque Blanco. Se trata de una escena en la que podemos ver a Johnny Flynn interpretando al músico británico mientras confronta a su mánager, Ron Oberman (Marc Maron).

Lamentablemente, “Stardust” no llega con buenos comentarios. El sitio Rotten Tomatoes, que recoge múltiples reseñas expertas, solo le otorgó un 16% de aprobación, con los usuarios también determinando una baja calificación.

Aquí puedes ver otra escena inédita que da pasado desapercibida por estar oculta: