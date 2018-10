El Record Store Day tendrá su evento especial para el Black Friday de noviembre

Todavía no terminamos de cuantificar cómo la ansiedad hizo estragos en nuestra tarjeta de crédito a propósito del CyberMonday y ya comenzamos a pensar en la efeméride de consumo que se nos viene en noviembre: el Black Friday.

El tradicional Record Store Day que celebra los escaparates de las tiendas de discos independientes con re ediciones y lanzamientos exclusivos (y que tiene lugar un sábado de abril de cada año), tendrá su revival especial para el próximo 23 de noviembre.

Si bien la oferta no será misma del evento principal de abril, habrá novedades, ediciones limitadas y exclusivas para los fanáticos. Revisa la lista completa.

Algunos destacados serán:

– Weezer “Africa”

– Garbage “Destroying Angels”

– Iggy and the Stooges, Rare Power

– Talking Heads, Remain In Light

– The Flaming Lips, The Mushroom Tapes