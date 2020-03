Nuevo documental de Los Beatles saldrá en otoño

Ya se anunció la fecha de lanzamiento para el nuevo documental sobre el proceso creativo de Los Beatles, el cual estará dirigido por el director del Señor de Los Anillos, Peter Jackson. Se llamará The Beatles: Get Back y tendrá más de 55 horas de material audiovisual inédito además de 140 horas de audio que, en su mayoría, no ha sido escuchado. Se presentará el 4 de septiembre a través de Walt Disney Studios y mostrará a la banda en el proceso final de grabación del álbum ‘It Be’.

Respecto al documental, Paul McCartney dijo, según Pitchfork, que estaba “feliz de que Peter haya hurgado a través de nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre Los Beatles grabando juntos”. Además, el músico dijo que

“la amistad y amor entre nosotros viene a recordarme de cuán locamente hermoso fue el tiempo que tuvimos”.

Por su parte, Jackson dijo que trabajar en este proyecto ha sido un “descubrimiento jubiloso” y que ha sido un privilegio el “ser una mosca en la pared mientras la banda más grande de todos los tiempos trabaja, toca y crea obras maestras. Estoy emocionado de que Disney haya sido nuestro distribuidor. No hay nadie mejor para hacer que nuestra película sea vista por la mayor cantidad de personas”.

Finalmente y, respecto al estreno, Ringo Starr afirmó que está expectante a que salga. Señalando que “Peter es fantástico, fue genial ver todo su material. Habían horas y horas de nosotros riendo y tocando música, para nada como la versión que salió. Hubo mucho disfrute y creo que Peter mostrará eso. Esta versión será mucho más amor y paz, como realmente hubo”.