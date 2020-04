24 horas sin parar: Nick Cave lanza canal en YouTube

“Bad Seed Teevee”, así fue bautizado el canal en YouTube de Nick Cave and the Bad Seeds en el que están mostrando contenido en vivo las 24 horas del día.

Conciertos, entrevistas, grabaciones y back stage es parte de lo que se puede encontrar en este canal pensado para entretenerse en el confinamiento que nos tiene el Covid-19.

Nick Cave iba a realizar una gira de su disco Ghosteen, la que tuvo que reprogramar para el 2021, y el día que lanzó el canal, dijo en Twitter: “Son las 10:30 de la noche del miércoles. Si todo el mundo no estuviese encerrado, yo estaría dejándome el corazón en Toulouse (Francia) junto a The Bad Seeds. Ese no es el caso. Lo próximo que voy a hacer va a ser sentarme en mi hogar y visualizar Bad Seed TeeVee. ¡Puro e ininterrumpido gozo!”

It’s 10.30 Wednesday evening, and if the world wasn’t in lockdown, I’d be onstage in Toulouse, France singing my heart out with The Bad Seeds. But I’m not. I’m doing the next best thing – sitting at home watching Bad Seed TeeVee. Pure non-stop joy! https://t.co/hMvqcEs8Vr pic.twitter.com/mu3ZIFcEPY

— Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) April 24, 2020