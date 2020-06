Estas son las canciones de “Rough and Rowdy Ways” de Bob Dylan

Para el 19 de junio está previsto el lanzamiento de Rough and Rowdy Ways, lo último de Bob Dylan.

De este disco, el cantautor ya mostró tres singles:“False Prophet”, “I Contain Multitudes” y “Murder Most Foul“.

El track list es solo de 10 canciones y esta es la composición:

01 I Contain Multitudes

02 False Prophet

03 My Own Version of You

04 I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

05 Black Rider

06 Goodbye Jimmy Reed

07 Mother of Muses

08 Crossing the Rubicon

09 Key West

10 Murder Most Foul