El asesino de John Lennon planeaba matar a David Bowie

Han pasado casi 40 años desde que Mark David Chapman asesinó a John Lennon. Y hace poco, gracias a una entrevista inédita que salió a la luz, se conocieron los supuestos planes que además tenía para otro famoso.

De acuerdo a lo que publicó Far Out Magazine, Champman también quería asesinar a David Bowie. Así lo habría relatado el mismo Bowie en una entrevista de 1999 realizada en Redbeard, en la que aseguró “yo era el segundo en su lista, eso me dijeron los detectives”.

Y es más, de acuerdo a lo narrado por Bowie, Champman tenía un ticket comprado para el espectáculo que estaba dando en Broadway por esa época, “El Hombre Elefante”. Y la entrada, era para el día siguiente de la muerte de Lennon.

John Lennon y Yoko Ono, también tenían entradas para esa función.

“La noche después de la muerte de John había tres asientos vacíos en la primera fila. No puedo decirte lo difícil que fue continuar. Casi no superé la actuación”, confesó el cantante de “Heroes”.

Hace pocos días se le negó la libertad condicional una vez más a Mark David Chapman.

