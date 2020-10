“Lockdown Awards”: Los premios musicales del encierro

En un año en que la industria musical ha funcionado a través de plataformas online, acaba de aparecer un nuevo premio muy apropiado para esta pandemia.

Se trata de los “Lockdown Awards“, algo así como los premios del encierro, que incluye categorías como Mejor Performance vía Zoom y Mejor Cover online, entre otras.

Entre los nominados están Mariah Carey, Andrea Bocelli, Dolly Parton, John Legend y, por cierto, los Rolling Stones que han tenido un encierro muy activo en las pantallas.

La presentación que realizaron hace unos meses en el especial “One World: Together at Home” aparece entre las favoritas para ganar un premio. En esa ocasión ellos interpretaron “You can’t always get what you want”.

Revisa la lista completa de nominados aquí.