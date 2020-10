Los 80 años de John Lennon: Canciones, conciertos y colecciones para recordarlo

Hoy, John Lennon cumpliría 80 años. El cantante, parte fundamental de The Beatles, además de ser importante en la música, fue un ferviente defensor de la paz. Junto a su mujer, Yoko Ono, se dedicó a propagar un mensaje de amor.

En el día en que estaría de cumpleaños, Ono lo recordó como uno de sus ángeles, junto con su hijo Sean quien también está de cumpleaños hoy:

Happy Birthday John!

Happy Birthday Sean!

Yes, you are my angels. I love you!

yokohttps://t.co/AU1ZFRTjOf pic.twitter.com/uvIa3lu2hx

— Yoko Ono (@yokoono) October 9, 2020