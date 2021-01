Bob Dylan demandado luego de vender todo su catálogo

Bob Dylan recibió millonaria demanda de $7.25 millones de dólares, lo que está por sobre los $5 mil millones de pesos chilenos, tras vender los derechos de todo su catálogo musical a Universal.

¿De qué trata la demanda en contra de Bob Dylan?

El 7 de diciembre de 2019 el cantante estadounidense vendió todo su catálogo musical al sello Universal Music Publishing Group, el cual fue calificado como “la mayor adquisición de derechos de autor” que se haya realizado en una transacción única.

El músico, también ganador de un Premio Nobel de Literatura, llegó a un acuerdo de $300 millones de dólares para renunciar a la totalidad de los derechos de sus composiciones.

Sin embargo, su decisión ahora tendría una consecuencia legal, ya que Bob Dylan enfrenta una demanda por parte de la señora de uno de sus ex colaboradores, Claudia Levy, esposa del fallecido compositor Jacques Levy.

Según los documentos obtenidos por The New York Post, Claudia busca una compensación de $7.25 millones de dólares. Los demandantes acusan que el trabajo de Levy no fue compensado lo suficiente por sus composiciones en la carrera de Bob Dylan.

Dylan y Levy se conocieron en la década de los setenta y colaboraron por primera vez en el tema “Isis”. Posteriormente, trabajaron juntos en otras seis canciones del disco de 1976 Desire. Además, fue el director de su gira Rolling Thunder Revue.

El álbum Desire encabezó la lista de álbumes pop de Billboard durante cinco semanas, fue doble platino y ocupó el puesto 174 en los “500 mejores álbumes de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone, destacó la demanda.

Los representantes de Levy aseguran que se le debe compensar con el 35% de cualquier ganancia de estas composiciones de Bob Dylan. Sin embargo, los abogados del músico legendario estadounidense negaron cualquiera de las acusaciones.

“Un triste intento para aprovecharse injustamente de la reciente venta del catálogo”, señaló su representante a Pitchfork. Además, aseguró que cada colaborador fue pagado lo que se merecía y que el equipo legal confía en su victoria.