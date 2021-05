“We Are the People”: La canción de Bono, The Edge y Martin Garrix para la Eurocopa 2021

“Crear la música para uno de los eventos deportivos más grandes del mundo junto con Bono y The Edge ha sido una experiencia increíble”, dijo Martin Garrix sobre “We Are the People”, la canción para la Eurocopa.

Y agregó: “El proceso creativo de la canción comenzó hace 2 años. Pero se retrasó por culpa de la pandemia. Fue una situación muy rara. La UEFA nos dió la idea para la letra del concepto de Unión. Querían unir a la gente”.

La Eurocopa se iba a desarrollar el año pasado, pero debido a la pandemia se tuvo que posponer. Ahora, la copa se desarrollará entre el 11 de junio y el 11 de julio.

Escucha aquí “We Are the People”: