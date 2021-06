“Merezco tener una vida”: Britney Spears pidió firmemente terminar con los 13 años de tutela legal de su padre

Hace 13 años que la cantante Britney Spears está bajo la tutela legal de su padre. Esto después de una crisis nerviosa que tuvo en 2008 y que fue muy bullada.

Al fin, la princesa del pop logró una audiencia y fue escuchada.

Britney Spears, hoy de 39 años, se había referido al tema de la tutela, pero siempre a puerta cerrada en el juzgado. Ni siquiera habló públicamente cuando comenzó la campaña en redes sociales #FreeBritney que ha tenido a sus fanáticos pidiendo por su libertad, incluso afuera de los juzgados.

Recordemos que en 2019 la cantante fue ingresada nuevamente a un centro psiquiátrico, lo que en primera instancia se vio como una nueva crisis psiquiátrica, pero después, según ella misma contó, se supo que su padre la había ingresado por vía judicial, porque salió a comer con su novio sin que su tutor lo supiera.

Desde el año pasado Britney está pidiendo, a través de su abogado, que su padre deje de ser su tutor y el manejo de sus bienes pase a una empresa que las gestione.

Ahora Britney habló y era tanto lo que tenía que decir, que la jueza le pidió que hablara más lento.

Spears fue clara al pedir que se termine con una tutela “abusiva”, diciendo “quiero terminar esta tutela sin ser evaluada”. “No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días”, agregó.

La cantante también expresó: “Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien (…) Merezco tener una vida”.

Britney quiere casarse con su novio Sam Asghari y tener una guagua, pero su tutela se lo impide “tengo un DIU para que no me embarace”. Y esto no es todo, Spears dijo que la obligaron también a tomar litio después de cancelar una presentación en Las Vegas porque ella no estaba de acuerdo con una parte de la coreografía. “No estoy aquí para ser esclava de nadie”, dijo. “Puedo decir que no a un movimiento de baile”.

La princesa del pop fue clara al decir “Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo… deberían estar en prisión”, agregando sobre su padre “él ama 100% el control que tiene sobre mí para hacerme daño. Lo ama”.

El largo y sentido testimonio de Britney concluyó cuando la cantante dijo: “Estoy cansada de sentirme sola. Merezco los mismos derechos que los demás, tener un hijo, una familia. Todo eso”.

La visibilidad que dio el documental

En marzo de este año se lanzó el documental “Framing Britney Spears” de The New York Times, el que se construye a través de testimonios de personas cercanas a la princesa del pop que dan cuenta de las capacidades de Spears y no así tanto de su padre.

Uno de los testimonios es de Kim Kaiman, jefa de márketing de la artista, la que dice: “[Su madre] Lynn era la que apoyaba a Britney. Jamás hablé con su padre. Lo único que me dijo Jamie una vez fue: ‘Mi hija va a ser tan rica que me comprará un barco”.

Ahora el llamado de Britney Spears ha sido escuchado.