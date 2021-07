Lorde en las “73 Questions” de Vouge: Influencias musicales, sinestesia y qué sintió la primera vez que se escuchó en la radio

Vouge es conocida por su “73 Questions” en la que le preguntan de todo a artistas y músicos. Esta vez, la que respondió el cuestionario fue Lorde, la cantante y compositora neozelandesa que está en plena promoción de su Solar Power que verá la luz el 20 de agosto.

Entre las respuestas, Lorde contó que Cat Stevens la ha acompañado desde muy pequeña porque su padre le cantaba “Moonshadow” para hacerla dormir. También dijo que a su parecer, David Bowie es el artista con mejor estilo de todos los tiempos.

La cantante también contó qué fue lo que sintió la primera vez que se escuchó en la radio con “Royals”: “El primer fin de semana que se lanzó, entré a Soundcloud y todas estas personas que yo no conocía la estaban escuchando. Creo que ahí me di cuenta que esto iba a ir más allá de solo para mi y mis amigos. (La primera vez que la escuché en la radio) estaba en el living de mis papás. Mi hermana había llamado a la radio para pedirla y (cuando la escuché) me sentí muy orgullosa, pero también muy tímida”.

Lorde también contó que tiene sinestesia, un comportamiento cerebral que le permite ver colores con los sonidos o sentir texturas con sabores, por ejemplo. La cantante contó de qué colores ve sus discos: “Verde para Pure Heroie, violeta para Melodrama y dorado para Solar Power.