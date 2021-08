“I Get a Kick Out of You”: La reunión entre Tony Bennett y Lady Gaga

No es primera vez que Lady Gaga y Tony Bennett se unen para crear una obra maestra. En 2014 nos deleitaron con Cheek to Cheek y este 2021 lo harán con un álbum tributo a Cole Porter: Love for Sale.

Justo en el cumpleaños número 95 de Bennett, el dúo dio a conocer un adelanto del Isco que saldrá el próximo 1 de octubre: “I Get a Kick Out of You”.

Esta canción de 1943, ha sido versionda desde Frank Sinatra hasta Dolly Parton y la nueva entrega entre Gaga y Bennett con la letra original.

Este, se espera que sea el último disco de estudio de Bennett, debido a que está diagnosticado con Alzheimer, din embargo, Bennet y Gaga estarán dando presentaciones en vivo. La próxima será este jueves 5 de agosto.

Se espera que este viernes 6 de agosto se lance un video oficial sobre la canción, pero por mientras puedes escucharla aquí: