Lorde versionó “Break the Ice” de Britney Spears (y te va a gustar)

Lorde está mostrando con todo su último disco Solar Power. Ya lo ha presentado dos veces en vivo, una en el Central Park y otra en el programa de James Corden y además de someterse a las preguntas de Vouge, en la edición de octubre es su portada.

Como parte de la promoción, lanzaron un video en el que Lorde hace una versión de la canción “Break the Ice” de Britney Spears en medio del Jardín Botánico de Nueva York, lugar en el que además canta un poco de “Fallen Fruit” de Solar Power.

Canciones en maorí

Además, Lorde acaba de lanzar un EP con cinco canciones de Solar Power en maorí, la lengua indígena de su natal Nueva Zelanda.

Llamado Te Ao Mārama, la cantante dijo que hizo este mini disco lo hizo porque: “Muchas cosas se me revelaron lentamente mientras hacía este álbum, pero la principal constatación fue que gran parte de mi sistema de valores en torno al cuidado y la escucha del mundo natural proviene de los principios tradicionales maoríes”.

Agregando: “No soy maorí, pero todos los neozelandeses crecen con elementos de esta cosmovisión. “Te ao Māori” y “tikanga Māori” son una gran parte de por qué las personas que no son de aquí intuyen que nuestro país es algo “mágico”, creo. Sé que soy alguien que representa a Nueva Zelanda a nivel mundial de alguna manera, y al hacer un álbum sobre de dónde soy, fue importante para mí poder decir: esto nos convierte en quienes somos aquí. También es un idioma increíblemente hermoso, me encantaba cantar en él. Incluso si no entiendes, creo que te encantará lo elegantes que suenan mis palabras”.

Las letras fueron traducidas por Hana Mereraiha y las pistas cuentan con coros de cantantes maoríes. “Un agradecimiento especial a Dame Hinewehi Mohi y Sir Timoti Kāretu por supervisar el proyecto”, dicen los créditos.

Todas las ganancias del álbum se destinarán a las organizaciones benéficas con sede en Nueva Zelanda Forest and Bird y Te Hua Kawariki Charitable Trust.

Escúchalo aquí: