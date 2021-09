Metallica en lo alto: Elogiados por Elton John y versionados por muchos, entre ellos Miley Cyrus y Mon Laferte

Desde que Metallica anunció la reedición del histórico Black Album que la banda ha estado (aún más) en la retina y oído de todos. Una colección para celebrar los 50 años del álbum que contará con las voces de 50 artistas de toda índole rindiendo tributo, no es menor.

Entre los nombres que serán parte de este homenaje están Juanes, Corey Taylor, Mon Laferte, Weezer, Miley Cyrus y St. Vincent

En el marco de promoción del disco, en el programa de Howard Stern la banda estaba comentando el cover de “Nothing Else Matters” que hicieron con Cyrus y por sorpresa hicieron un contacto vía Zoom con Elton John, quien solo tuvo palabras de halago para Metallica.

John comentó sobre la canción en específico: “esta es una de las mejores canciones jamás escritas, para mí. Es una canción que nunca envejece. Y no podía esperar para tocar ahí. La estructura de los acordes, las melodías, los cambios de tiempo, tiene el drama escrito por todas partes”.

Estas palabras hicieron emocionarse hasta las lágrimas a James Hetfield, el vocalista de la banda.

Y John continuó: “Metallica es probablemente la crème de la crème de ese tipo de bandas. No se les puede definir realmente. No son una banda de heavy metal. Son una banda musical. Sus canciones no son sólo heavy metal. Son canciones hermosas. Esta es una canción tan melódica, es jodidamente genial, de hecho”.

Lars Ulrich respondido a las palabras de John: “Poder escuchar lo que acabas de decir Elton, y estar sentado aquí, al lado de James, que ha estado, hemos estado haciendo esto durante 40 años juntos, la reacción que pude sentir en su lenguaje corporal cuando dijiste que era una de las mejores canciones jamás escritas”, y mirando al cantante, remató, “y sé lo mucho que significa para ti”.

Revisa la presentación del cover de “Nothing Else Matters” con Miley Cyrus (el minuto 2:37):

Pero Miley Cyrus no es la única que versionó “Nothing Else Matters”, Mon Laferte también hizo lo suyo en español y con toques andinos. Escúchala aquí: