Diane Keaton es la “abuela” de Justin Bieber en su nueva canción: “Ghost”

Lejos de “Baby” está Justin Bieber. Después de años de carrera, acaba de lanzar “Ghost” una canción cuyo video está protagonizado por nada más ni nada menos que la actriz Diane Keaton.

En el clip de Colin Tilley, Keaton es la abuela de Bieber, quienes, tras la muerte del abuelo, profundizan en su relación con paseos por la playa y noches de fiesta.

En Vouge España, la actriz comentó sobre la grabación del videoclip: “Ha sido pura diversión. Llevo toda la vida actuando y recitando diálogos, y a veces he tenido que esforzarme para dejarme llevar, pero esto fue muy natural y relajado. Nadie me dijo lo que tenía que hacer en ningún momento, así que fue muy divertido”.

Sobre Bieber la actriz contó “Es encantador (…) Cuando nos metíamos en el mar, siempre me rodeaba con su brazo. Si a mí me apetecía abrazarlo, lo abrazaba. Estaba pegado a mí. No dejaba de pensar: ‘Ay, pobre chico'”.

Además, Keaton comentó que los trajes que aparecen en el clip son todos suyos y como siempre, es un derroche de estilo.

Mira el video aquí: