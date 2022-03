David Byrne y Mitski juntos en una nueva canción

Esta es la primera vez que la artista japonesa Mitski se junta con la voz de Talking Heads.

“This Is A Life” es el título de la canción que será parte de la próxima película de ciencia ficción dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert llamada “Everything Everywhere All At Once”.

La película, que llega a los cines el viernes 25 de marzo, también incluye composiciones de André 3000, Randy Newman y Moses Sumney.

Escucha a continuación ‘This Is A Life’: