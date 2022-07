Stranger Things lo hace de nuevo: Canción de Metallica entre las más escuchadas

Ya es una constante. Gracias al éxito de la serie Stranger Things, las canciones que escogen para dar emoción a la trama logran llegar a lo alto de las más escuchadas en las plataformas de streaming.

Inolvidable es la canción “Should i stay or should I go” de The Clash usada en la primera temporada, junto con “Heroes” de David Bowie, y lo que ha sido todo un fenómeno de la temporada 4, “Running Up That Hill” de Kate Bush que ha roto todos los estándares llegando a ser la canción más escuchada de iTunes y Spotify y reportando ganancias a Bush nunca antes vista para esta canción.

Junto con el estreno de los dos últimos capítulos de la cuarta temporada, llegó una nueva canción que ya está elevando sus reproducciones. Se trata de “Master of Puppets” de Metallica de año 1986 y que en tan solo en 5 días ya entró en los top 30 de los éxitos globales de Spotify.

Spoiler

Y es que la canción aparece en un momento épico de los últimos capítulos de Stranger Things y el personaje de Eddie Munson (Joseph Quinn) es quien le da todo el power a esta canción.

Como contó Nora Felder, supervisora musical de la serie, a Variety, escoger esa canción: “Fue uno de esos momentos donde pensamos: ‘Tiene que ser sí o sí esta canción'”.

Y agregó: “Se anticipó que esta parte de la historia sería una escena fundamental y especialmente espeluznante en la que Eddie heroicamente se mantuvo firme en la pelea de su vida. Creo que los hermanos Duffer sintieron que interpretar “Master of Puppets” a lo largo de la escena era la elección clara. No se discutió más sobre ninguna otra canción”.

“La pista fue una combinación perfecta para Eddie, ya que no solo amplificó la escena más emocionante del episodio, sino que de alguna manera, se alinea con la personalidad pública aparentemente arrogante y nerviosa de Eddie”, consignó.

Para obtener la canción, Felder se puso en contacto con la banda contando lo épica que era la escena, la importancia del personaje y el sentido de usar la melodía en ese momento: “Quería ser respetuosa al asegurarme de que Metallica entendiera completamente en qué contexto se estaba usando la canción, además de cuán integral era para la escena y para este nuevo y emocionante personaje”, contó.

Y sí, Eddie toca la guitarra. El actor Joseph Quinn aprendió el riff de “Master of Puppets”: “Y en realidad estaba tocando siguiendo una pista guía. Todos pensaron que hizo un gran trabajo”, remató Felder.