Los registros inéditos de The Beatles que salieron a la luz

Corría 1961 y una banda de cuatro jóvenes comenzaba a generar furor en los adolescentes. Se trataba de The Beatles, unos chicos que, vestidos de una forma rockera, como nunca más lo harían durante su carrera, comenzaban a tocar en un local de Liverpool.

Hace pocos días la BBC reveló unas imágenes no antes conocidas de The Beatles en sus inicios tocando en La Caverna a un año del lanzamiento de su exitoso “Love me do”, pera antes de ser reconocidos mundialmente.

Las fotos muestran a Paul McCartney y John Lennon cantando, con George Harrison en la guitarra y el baterista original, Pete Best.

De acuerdo a lo que describió el historiador Mark Lewisohn, los Fab Four venían llegando de una gira por Alemania, donde habían estado trabajando 500 horas en el escenario en 90 días, comentó el escritor.

Y agregó: “Tan delgados los ha hecho este maratón, que es como si sus cabezas y cuerpos fueran extraños. Un look donde además aparece por la ropa inusual: pantalones de cuero y blusas de algodón. Ninguna otra foto los muestra vestidos de esta manera”.

También cuenta que “tres meses después, John y Paul se fueron a París y regresaron con lo que se conoció como ‘el corte de pelo de los Beatles’”.

Y que “días después, Brian Epstein vio a The Beatles en The Cavern, se ofreció a convertirse en su mánager y ponerlos en un rumbo que cambiaría nuestro mundo”.

The Beatles en Japón

También se conoció un registro de 1966, cuando The Beatles llegó a Japón en pleno momento de la beatlemanía. El registro no había podido ser mostrado, debido a una batalla legal, pero ahora ya se puede ver y en YouTube un video de 35 minutos, en blanco y negro y sin sonido, de cuando los Fab Four llegaron al país nipón.

En las imágenes se puede ver a los cuatro músicos descender sonrientes del avión, vestidos con kimonos, para luego tocar delante de una multitud enloquecida en la sala del Nippon Budokan en Tokio.

Sin embrago, los acompañantes de los músicos salen con sus caras borrosas debido a que en Japón, consideraron importante resguardar su privacidad. Los fanáticos de ese país intentaron recurrir a la justicia alegando que el registro es histórico, y por lo demás, las caras son casi irreconocibles, pero no ganaron.

Lo bueno, es que pese a las caras borrados, el registro al fin se puede ver: