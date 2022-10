The Cure con todo: Así es su nueva canción “I Could Never Say Goodbye”

A principios de octubre The Cure comenzó una gira en donde comenzó a mostrar lo que será parte de su nuevo disco Songs Of A Lost World. Es así como ya conocimos “Alone”, “Endsong” y “And Nothing Is Forever”.

La noche del jueves la banda tocó en Cracovia, Polonia, lugar donde dieron a conocer una nueva canción del disco. Se trata de “I Could Never Say Goodbye”.

La letra es bastante desgarradora y podría ser una respuesta a lo doloroso que tuvo que vivir Robert Smith en 2019 cuando en una entrevista comentó: “Está mucho en el lado más oscuro del espectro. Perdí a mi madre, mi padre y mi hermano recientemente, y obviamente tuvo un efecto en mí”.

Escúchala aquí: