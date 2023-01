No solo Shakira: Miley Cyrus también se va contra Liam Hemsworth en su nueva canción

No solamente Shakira ha estrenado un tema sobre su ex Gerard Piqué, también lo hizo la cantante estadounidense, Miley Cyrus, que trajo a la palestra su divorcio con el actor australiano Liam Hemsworth con el tema “Flowers”.

El tema, que sale a la venta este viernes, misma fecha en la que Hemsworth está de cumpleaños, trata de un canto al amor propio luego de superar una relación tóxica. Específicamente, en el tema de más de 3 minutos Cyrus deja en claro que está bien sola y ya no necesita de nadie para llegar a su felicidad.

“Puedo amarme mejor de lo que tú pudiste”, es parte del coro de la artista, en una canción que comienza narrando la buena pareja que fueron al empezar todo.

“Estábamos bien, éramos oro, de esos sueños que no se pueden vender, estábamos bien hasta que ya no. Construimos un hogar y lo vimos arder”, comienza cantando, en una letra que puede ser tanto simbólica como literal, al recordar el incendio que sufrió en 2018.

“No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar, pero recordé que puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, ver cosas que tú no entiendes”, explica entonces.

Algunos han considerado que esta canción sería una respuesta a uno de los temas más populares de otro gran compositor estadounidense: Bruno Mars, When I Was Your Man, mismo que estrenó hace más de una década en 2012.

Bajo ese tenor, no es de sorprenderse que la relación y matrimonio que Miley Cyrus sostuvo con Liam Hemsworth volviera avivarse, ya que en ocasiones anteriores el actor estadounidense había declarado su gusto por dicho tema escrito e interpretado por Bruno Mars.

Puedes escuchar el tema aquí