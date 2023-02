“Una vez más, estoy atrapada en el resplandor de la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”: La respuesta de Madonna ante las críticas a su aspecto

Madonna Louise Ciccone​, conocida simplemente como Madonna, fue blanco de críticas en redes sociales tras su reciente aparición en la ceremonia de los Grammy 2023.

La intérprete de éxitos como “Like a Virgin” y “Music” llegó hasta el Crypto Arena para presentar el show de Sam Smith junto a Kim Petras, quienes interpretaron el tema “Unholy“.

Previo a esto, la denominada “Reina del Pop” entregó un discurso respecto a lo que han sido sus cuatro décadas de trayectoria. “Esto es lo que he aprendido después de cuatro décadas en la música: Si te llaman impactante, escandalosa, fastidiosa, problemática, provocadora o peligrosa, significa que lo estás haciendo bien”, indicó.

Sin embargo, sus palabras terminaron pasando a un completo segundo plano. Esto, porque los usuarios en distintas plataformas digitales cuestionaron la apariencia de la intérprete.

Madonna, quien cuenta actualmente con 64 años de edad, también cargó contra la prensa y defendió las elecciones estéticas que ha realizado a lo largo de su prolongada carrera en la música, muchas de las cuales han despertado polémicas agudas.

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue sobre dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías”, escribió la artista, “una vez más estoy atrapada en el resplandor de la edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos”.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho o la manera en que me veo o me visto y no voy a comenzar ahora. He sido degradada por los medios desde el inicio de mi carrera, pero entiendo que todo es una prueba y estoy contenta de ser la pionera para que todas las demás mujeres detrás de mí tengan un futuro más sencillo”, sentenció.