Lorde ya está escribiendo un nuevo disco: “Estoy emocionada por lo que viene”

En una reciente entrevista con Ensamble, Lorde contó de sus nuevos proyectos después de Solar Power de 2021.

Según contó, hizo un gran trabajo de investigación y escritura, antes de ponerse a escribir la música: “Me tomó mucho tiempo”, relató.

Agregando:

“Ha sido súper emocionante y me siento emocionada por lo que viene”

El álbum aún no tiene nombre, pero de acuerdo a lo revelado por la artista, llegará muy pronto: “Siempre fue mi intención moverme lo más rápido que pueda. No quiero esperar, así que toma de eso lo que quieras”.

También contó que se siente un poco más tranquila con respecto a cuando lazó Solar Power: “Obviamente, a algunas personas les gustó, a otras no les gustó. Creo que el tercer álbum… te cruzas de alguna manera con eso. Ya no eres nuevo, y también quieres cosas diferentes… Tenía cosas reales que quería que tenía que ver con [‘Solar Power’], y me siento más claro y tranquilo por haber hecho eso”.